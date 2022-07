Auto in fiamme lungo l'A1, code e rallentamenti - Tuttoggi

A1, code e rallentamenti all'altezza di Orvieto, direzione sud, per un'auto alimentata a gpl andata in fiamme. Sul posto stradale e VVF

Auto alimentata a gpl in fiamme lungo l’A1, 3 km dopo Orvieto direzione Roma; nel pomeriggio di oggi, 20 luglio, ci sono stati pesanti rallentamenti con chiusura dell’A1 per consentire ai soccorsi di intervenire. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale per mettere in sicurezza la circolazione e consentire ai Vigili del fuoco di operare in condizioni ottimali per lo spegnimento dell’incendio. Il traffico è rimasto fermo per diversi miunti con chilometri di coda.