Auto in fiamme lungo l'autostrada A1 in Umbria, 5 km di coda - Tuttoggi.info

Ben 5 km di coda lungo il tratto umbro dell’autostrada A1 giovedì mattina a causa di un’auto in fiamme. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia stradale di Orvieto, oltre al personale di Autostrade per l’Italia.

L’allarme è scattato prima delle 9 del mattino, con una famiglia che ha visto il fumo uscire dalla propria auto ed ha accostato allertando i soccorsi ed uscendo prontamente dal veicolo. Nessuno degli occupanti è così rimasto ferito, mentre sul posto è intervenuta una prima pattuglia della polizia stradale orvietana che ha messo in sicurezza la famiglia e la zona. Quindi l’arrivo dei vigili del fuoco scortati dalla polstrada in corsia di emergenza per spegnere l’incendio che ha interessato il veicolo.

Il tratto di autostrada interessato è quello tra Orvieto e Fabro.