Auto fuori strada sulla Flaminia, ferito bimbo di 10 mesi

Un incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì lungo la Flaminia alle porte di Spoleto. Un auto, secondo le prime informazioni, è finita fuori strada autonomamente, all’altezza dello svincolo per Eggi della superstrada. A bordo c’era un’intera famiglia, un uomo ed una donna con i tre figli. Nessuno ha riportato particolari conseguenze, ma per il bimbo più piccolo, di 10 mesi, che nell’impatto avrebbe battuto la testa, è stato disposto precauzionalmente il trasporto in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco. Qualche rallentamento è stato registrato alla circolazione veicolare. A causare l’uscita di strada dell’auto forse l’asfalto bagnato per la pioggia.

(foto di repertorio)

