Auto fuori strada, si ribalta e finisce contro bar e negozi

Paura a Rivotorto nella notte tra sabato e domenica, quando un’auto guidata da un giovane (rimasto lievemente ferito e portato in ospedale anche per accertare il suo stato psicofisico) ha perso il controllo. Il mezzo (erano circa le quattro di mattina) ha divelto le inferriate di protezione del marciapiede e danneggiato gli ingressi del bar e delle attività commerciali adiacenti, per poi ribaltarsi.

Sul posto 118 e auto medica, pompieri (hanno estratto il conducente dall’auto) e Polizia. Indagini in corso su dinamica e cause.

