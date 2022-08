Auto in fiamme lungo la Flaminia, serve l’intervento della Polizia

L'auto non aveva l'assicurazione e il proprietario ha beccato una multa

Auto in fiamme lungo la Flaminia. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti sul tratto di strada della Statale Flaminia, in direzione sud tra Trevi e Sant’Eraclio, a causa della presenza di un’autovettura in fiamme.

Il veicolo in fiamme era privo di assicurazione

L’intervento dei poliziotti si era reso necessario al fine di mettere in sicurezza sia il traffico veicolare, leggero e pesante, mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a spegnere le fiamme. Terminate tutte le operazioni di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza l’area stradale, gli operatori hanno inoltre rilevato che il veicolo, di proprietà di un uomo – classe 1982 – era privo della necessaria copertura assicurativa e del certificato di avvenuta revisione periodica.