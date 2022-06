Auto esce di strada e viene "inghiottita" dalla vegetazione, vigili del fuoco liberano conducente FOTO - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto lungo la Statale 318 di Valfabbrica, tra gli svincoli di Casacastalda e Gubbio | L'uomo alla guida ne é uscito incredibilmente illeso

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 9 giugno) lungo la Statale 318 di Valfabbrica, tra gli svincoli di Casacastalda e Gubbio (in direzione Fabriano, al chilometro 31+300).

Il conducente di una Mercedes avrebbe perso il controllo dell’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi e finendo in mezzo alla vegetazione. Nonostante ciò ne sarebbe uscito illeso.