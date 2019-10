Auto elettriche, 4 nuove postazioni a Spello

Il Comune di Spello incentiva lo sviluppo della modalità “green”: sono state installate in quattro punti del territorio comunale le postazioni per la ricarica di veicoli elettrici realizzati da Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, grazie ad un accordo dallo stesso sottoscritto con l’Associazione Paesi Bandiera Arancione.

I nuovi strumenti di rifornimento, regolamentati da un protocollo d’intesa siglato dall’Amministrazione comunale con Enel X, sono stati posizionati nel Piazzale della Pace, nel parcheggio della Villa dei Mosaici di Spello, a Poeta e in via delle Regioni a Capitan Loreto. Le nuove colonnine consentono ai veicoli elettrici di nuova generazione, di effettuare un “rifornimento” in tempi rapidi e in modo “intelligente”.

L’installazione delle nuove ricariche è avvenuta a carico di Enel X; quest’ultima, sempre in base al protocollo d’intesa della durata di 8 anni, provvederà alla manutenzione e alla gestione degli impianti, senza alcuna spesa per il Comune, a cui è spettato il solo compito di individuare le aree in cui posizionare le reti di ricarica elettrica. Il servizio, pertanto, non graverà in alcun modo sul bilancio comunale ed è finalizzato alla tutela e al miglioramento della qualità dell’aria, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico.

