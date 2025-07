Auto divorata dalle fiamme lungo la E45 - Tuttoggi.info

Nella mattina di oggi si sono registrati disagi per il traffico lungo la E45 a causa di un auto diesel che è stata avvolta dalle fiamme. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per motivi ancora in corso di accertamento, tra gli svincoli di San Gemini e Montecastrilli, direzione nord, un auto alimentata a diesel è stata investita dalle fiamme, probabilmente per un guasto al quadro elettrico del veicolo. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e bonificato l’area. Fortunatamente illesi gli occupanti del veicolo.