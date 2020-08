Auto divorata dalle fiamme in autostrada - Tuttoggi

Un’auto è stata divorata dalle fiamme lungo l’autostrada A1, nei pressi di Baschi, Orvieto

Auto in avaria

Secondo quanto è stato possibile apprendere il conducente del veicolo è riuscito ad accorgersi in tempo dell’avaria del proprio mezzo e ad accostare in una piazzola di sosta, per poi chiamare i soccorsi.

Veicolo distrutto dalle fiamme

In pochi minuti l’auto è stata investita dalle fiamme che hanno completamente distrutto il mezzo senza, fortunatamente, coinvolgere nessuno degli occupanti dell’auto.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a bonificare l’area.