Auto divorata dalle fiamme, conducente ne esce illeso - Tuttoggi

Attimi di paura, oggi pomeriggio (lunedì 14 settembre), a Umbertide, dove una Fiat Panda è stata letteralmente divorata dalle fiamme.

L’auto, alimentata a metano, si è improvvisamente incendiata (per cause ancora in corso di accertamento) intorno alle 14, all’altezza di via Portella della Ginestra.

Fortunatamente il conducente, accortosi subito del rogo, è riuscito a scendere in tempo dalla vettura senza un graffio. La Panda è stata invece completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno domato l’incendio, sono arrivati anche i vigili urbani di Umbertide.