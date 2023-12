Auto contromano sulla Flaminia, grave incidente con 2 feriti | Foto - Tuttoggi.info

Grave incidente alle porte di Spoleto, coinvolte tre auto dopo che una ha imboccato contromano la Flaminia

Grave incidente sulla Flaminia a quattro corsie alle porte di Spoleto nella notte tra martedì e mercoledì. Un’auto, infatti, ha imboccato la superstrada contromano, per poi scontarsi con due veicoli che procedevano nella normale direzione di marcia. Due le persone rimaste ferite in modo grave.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.30 di notte in direzione nord all’altezza di Fabbreria, dunque poco dopo l’imbocco della 4 corsie, con un’auto – una Alfa Romeo Giulietta – che dunque avrebbe imboccato la superstrada contromano, sfiorando prima un’altra vettura e poi scontrandosi frontalmente con un furgone.

Sul posto sono intervenuti 3 ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Spoleto, i carabinieri e la polizia. La Flaminia è ovviamente rimasta chiusa per diverso tempo nella notte per consentire i soccorsi e poi la rimozione dei mezzi incidentati. Il conducente della Giulietta, rimasto ferito in gravi condizioni, è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai pompieri non senza difficoltà. Ferito in modo serio, ma non in pericolo di vita, anche il conducente del furgone.