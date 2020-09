Auto contro camion, entrambi finiscono tra la vegetazione | 2 in ospedale - Tuttoggi

Dopo quello di stamattina a Camporeggiano un altro incidente in curva è avvenuto oggi pomeriggio nel Comune di Gubbio, nella frazione di Vallingegno.

A scontrarsi lungo la Ss 298 eugubina sono stati un’auto e un camion, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla forte pioggia. La prima, una Seat, è finita nella vegetazione a lato della strada, così come il mezzo pesante, rimasto per metà in bilico sulla carreggiata.

Ad avere la peggio, ma non in modo grave, sono stati i due occupanti della vettura, trasportati all’ospedale di Branca per accertamenti. Illeso invece il conducente del camion. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Gubbio e la Polizia municipale.