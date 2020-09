Scontro in curva tra furgone e camion, 40enne in ospedale - Tuttoggi

Brutto incidente questa mattina (venerdì 25 settembre) lungo la Ss 219 Pian d’Assino a Camporeggiano, nel Comune di Gubbio.

A scontrarsi in una curva (km 35.6), per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un furgone e un camion, con il primo che avrebbe avuto la peggio riportando la completa distruzione della parte anteriore.

Il conducente 40enne del furgone, residente a Bagno di Romagna, è infatti rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Branca dal 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e carabinieri di Gubbio. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.