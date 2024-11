Alle ore 17 e 20 circa, la seconda partenza della centrale dei vigili del fuoco di Terni, è intervenuta in via Martin Luther King, nei pressi della rotonda che collega con via Piave, per un veicolo capovolto. La conducente dell’auto è uscita da sola e illesa dal veicolo. I vigili del fuoco invece hanno provveduto a mettere in sicureza l’auto alimentata a metano. Sul posto anche la polizia municipale per la viabilità.