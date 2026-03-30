Auto a gpl in fiamme, Flaminia chiusa per un'ora - Tuttoggi.info

È stata necessaria la chiusura della Flaminia tra Spoleto e Terni per circa un’ora nel primo pomeriggio di lunedì per colpa dell’incendio di un’auto alimentata a GPL.
Sul posto, all’altezza di Strettura, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto.
Il fatto che l’auto fosse alimentata a GPL ha reso l’intervento piuttosto delicato, viste le alte temperature della combustione. Chiusa la SS3 Flaminia per quasi un’ora. Sul posto carabinieri e addetti per il ripristino del manto stradale.