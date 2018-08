“Autismo: percorso di vita”, tappa a Perugia del progetto di sensibilizzazione

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 agosto, tra le ore 13.00 e le ore 14.00, presso la frazione di Fratticiola Selvatica, farà tappa la marcia di sensibilizzazione sul tema dell’autismo dal nome “Autismo: percorso di vita”.

Il progetto, presentato anche sulla rete ammiraglia Rai durante la trasmissione “La vita in diretta”, vede come protagonista Valentino Gregoris, membro del direttivo di “Noi Uniti per l’Autismo Onlus Pordenone”, associazione operante nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e che riunisce genitori di bambini, ragazzi o adulti affetti da sindrome dello spettro autistico.

Valentino si è fatto promotore dell’iniziativa che lo vede in cammino già dal 1 agosto, giorno in cui è partito dalla piazza principale del comune di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, per arrivare il 14 agosto ad Assisi; una marcia individuale a tappe che ha già toccato numerose località.

Un pellegrinaggio dunque di circa 400 km, con l’obiettivo di sensibilizzare ed informare quanto più possibile la collettività riguardo al tema dell’autismo, ma anche di creare nuove reti tra associazioni affini, attraverso scambi di esperienze e momenti di confronto durante le soste di questo emozionante viaggio.

Valentino e quanti lo accompagneranno, tra cui il Presidente dell’associazione Luca Apollonio, saranno accolti presso la Casa della Gioventù con un piccolo comitato di benvenuto che vedrà coinvolti insieme all’Amministrazione comunale anche la parrocchia, la Società Sportiva, la Pro Loco di Fratticiola, oltre ad alcuni rappresentanti di associazioni impegnate sul fronte dell’autismo.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa