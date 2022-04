Auri aggiudica a Sogepu gara per gestione rifiuti in Alta Umbria - Tuttoggi

La partecipata tifernate è in raggruppamento temporaneo di impresa con Ecocave, Secondi “Importante passo avanti verso l’affidamento finale del servizio, che conferma la qualità del lavoro di Sogepu"

“L’aggiudicazione definitiva a Sogepu, in raggruppamento temporaneo di impresa con Ecocave, della gara per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria segna un ulteriore, importante, passo in avanti verso l’affidamento finale del servizio e conferma la qualità dell’offerta tecnica ed economica presentata dalla nostra società partecipata”.

Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi accoglie con soddisfazione la determinazione dell’Auri, relativa alla procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Sub Ambito n. 1 dell’Umbria.