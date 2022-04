Sogepu, Goracci resta alla guida "fino all'esito della gara su gestione rifiuti" - Tuttoggi

Il sindaco Secondi risponde all'interrogazione di Arcaleni (Castello Cambia), l'attuale amministratore unico rimarrà "ad interim" nonostante mandato sia scaduto da un anno | Dopo l'aggiudicazione della gara dell'Auri per Sogepu potrebbe essere nominato un CdA

“La governance di Sogepu è legata all’esito della gara dell’Auri per la gestione integrata dei rifiuti in Alta Umbria: cambiarla in questo momento potrebbe rappresentare un potenziale motivo di impugnazione dell’aggiudicazione del servizio e non voglio rischiare”.

E’ quanto ha detto il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, rispondendo in Consiglio comunale all’interrogazione di Emanuela Arcaleni (Castello Cambia), che ha chiesto di sapere “quando il primo cittadino intendesse procedere al rinnovo dell’amministratore unico di Sogepu – ad oggi ancora Cristian Goracci (nella foto a destra) – oltre alle motivazioni per le cui non siano state ancora avviate le procedure previste e le intenzioni e i criteri per la prossima nomina”.