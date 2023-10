Aumentare l’organico della polizia stradale, la mozione approvata all’unanimità

Servizio su oltre 1000 km di strade, kk bipartisan al documento di Puletti, soddisfatto il sindaco di polizia Siap

Dal Consiglio regionale dell’Umbria arriva la richiesta unanime al Governo nazionale, per il tramite della Giunta regionale, di aumentare adeguatamente l’organico della polizia stradale e dei commissariati di polizia della regione. Approvata infatti all’unanimità la mozione, prima firmataria l’esponente della Lega Manuela Puletti, che impegna la Giunta regionale ad attivarsi con il Governo affinché all’Umbria venga assegnato personale adeguato nell’ambito del Piano di potenziamento degli organici di polizia elaborato dal Ministero dell’Interno.

Vigilare su oltre 1000 km di strade

“La polizia stradale – si ricorda nella mozione – è chiamata in Umbria a vigilare su oltre mille chilometri, una rete costellata da numerosi cantieri per manutenzioni e ammodernamento di arterie e snodi dal grande valore strategico per il tessuto economico e sociale regionale. Strade a volte di difficile percorrenza come la SS 675B Umbro-laziale, la E45, la SS79 bis Terni – Rieti o la SS3 Flaminia, in alcuni casi teatro di diversi incidenti. Arterie che dunque necessitano di una sorveglianza capillare e assidua per prevenire sinistri, anche gravi”.

“Attraverso questa mozione – precisa Puletti – si impegna la Giunta a chiedere in tutte le sedi istituzionali un adeguamento dignitoso per il corpo della polizia stradale in Umbria, così come avevo già fatto, in Aula, attraverso emendamenti a proposte di risoluzione e mozioni, per la polizia penitenziaria. La sicurezza in generale e le forze dell’ordine in particolare sono e restano per me una priorità politica irrinunciabile e improcrastinabile. Per questo, con gli strumenti a me accessibili, continuerò a mantenere alto il livello d’attenzione su questo argomento. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare ogni agente per il sacrificio e l’abnegazione con cui quotidianamente garantisce la sicurezza cittadini”.

La mozione è stata elaborata con il contributo offerto dagli agenti e dai sindacati di polizia che Puletti ha più volte incontrato insieme al collega Castellari. “Una proposta – ribadisce Puletti – vuole evidenziare il buon lavoro iniziato dal nuovo Governo, nel quale finalmente anche le forze dell’ordine hanno trovato un interlocutore diretto, determinato e in perfetta sintonia sugli obiettivi da raggiungere. E una Giunta regionale che porterà, in maniera chiara e decisa, le necessità degli agenti umbri in tutte le sedi istituzionali di competenza”.

La soddisfazione del Siap

Soddisfatto il Siap (Sindacato italiano appartenenti Polizia) regionale e provinciale di Perugia, per l’approvazione di una mozione che recepisce le istanze presentata al consigliere della Lega lo scorso maggio: “Ringraziamo ovviamente la consigliera Puletti per aver portato a casa il risultato – fanno sapere tramite una nota stampa il segretario regionale e vicesegretario del Siap Umbria, rispettivamente Vincenzo D’acciò e Italo Tardioli –. È necessario coprire il fabbisogno necessario per poter garantire le funzioni, i servizi e i controlli sulle arterie, affinché il numero di agenti e sovraintendenti in servizio in Umbria raggiunga un livello sufficientemente necessario all’adempimento delle funzioni assegnate”.