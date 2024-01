Auditorium Santa Caterina, nuova vita grazie ad Art bonus e Umbra Group

Lo spazio è una nuova opportunità per eventi del territorio. Tutti gli spazi a disposizione e che potranno essere restaurati con art bonus

L’Auditorium Santa Caterina di Foligno diventerà sempre di più uno spazio polifunzionale per conferenze, eventi, spettacoli grazie al sostegno di Umbra Group che, nell’ambito del progetto ‘Art Bonus’, ha finanziato, con un contributo di 50mila euro, la riqualificazione funzionale della struttura. L’Auditorium è stato dotato, tra l’altro, di un palco modulare (mobile), di un sistema di luci e di diffusione audio e microfoni, di un mixer audio, microfoni audio, casse audio.

L’azienda e il territorio

Beatrice Baldaccini vicepresidente di Umbra Group, ha ricordato che l’azienda, nelle sue varie articolazioni, anche all’estero, dà lavoro a circa 1.600 persone “nel settore dell’aeronautica. Il radicamento principale è però a Foligno. E’ importante fare il bene della comunità ed essere a servizio del territorio”.

La soddisfazione delle Istituzioni

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha espresso “soddisfazione” per l’iniziativa. “E’ un passo in avanti – ha detto – e questo bene culturale può essere utilizzato al meglio. E’ la strada giusta nel rapporto tra amministrazione comunale e città”. L’assessore alla cultura, Decio Barili, ha messo in evidenza che si tratta del primo intervento del progetto ‘Art Bonus’ portato a termine. “Questo luogo può ospitare fino a 180 persone – ha proseguito – e c’è una grande richiesta di spazi da parte delle associazioni per le più diverse iniziative. L’Auditorium Santa Caterina ne potrà ospitare molte”.

Gli altri luoghi con l’Art bonus

E’ stato sottolineato che altri luoghi della città potrebbero essere oggetto di intervento da parte di mecenati nell’ambito del progetto ‘Art Bonus’: l’ex teatro Piermarini, la sala conferenze di Palazzo Trinci, l’organo all’Oratorio del Crocifisso, dodici tele di Palazzo Candiotti, il monumento a Nicolò Alunno.