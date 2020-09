Atto vandalico nella notte in Piazza Collicola - Tuttoggi

Ennesimo brutto episodio nel centro storico spoletino

Ancora una volta vandali in azione durante la notte nella città di Spoleto; questa volta, a farne le spese per la quarta volta in pochi settimane, è stata l’opera di arte moderna esposta all’ingresso di Palazzo Collicola installata nell’omonima piazza della città ducale.

Durissimo lo sfogo sui social della segreteria della galleria d’arte diretta da Marco Tonelli:

“In tempi di abbattimento di statue, e simboli di sopraffazione, anche la libertà non se la passa bene. Vandalizzata per la quarta volta la scultura di Paolo Carnevari a Palazzo Collicola esposta in occasione della mostra “’Materia Oscura’. L’arte contemporanea tocca zone sensibili e attira su di sé la violenza e l’ignoranza dei nostri tempi, riflettendola come uno specchio. Niente di più attuale!”

Non una bella cartolina per una città che, da sempre, fa della cultura e della tolleranza una delle proprie prerogative di crescita intellettuale sul territorio nazionale.