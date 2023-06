Attiva fino al 27 agosto la linea autobus estiva Città della Pieve-Orvieto-Montalto di Castro - Tuttoggi.info

Il servizio parte da Città della Pieve ed effettua fermate a: Monteleone d’Orvieto, Fabro Scalo (Stazione FS), Ficulle, Orvieto, Castel Giorgio, San Lorenzo Nuovo, Montalto Spiaggia.

Sarà attiva fino a domenica 27 agosto, tutte le domeniche e nei festivi, la linea autobus estiva Città della Pieve-Orvieto-Montalto di Castro.

Confermati orari e prezzi. L’orario di partenza da Orvieto è alle 7.55 (da Ciconia) e alle 8.05 (da Orvieto Scalo), con arrivo a Montalto Spiaggia alle 9.45. L’orario di ritorno da Montalto è alle 18.30, con arrivo alle 20 (Orvieto Scalo) e alle 20.10 (Ciconia). I costi sono di 10 euro per la corsa semplice e di 15 euro per la corsa andata/ritorno. Inoltre, il titolo di viaggio della Zona 2 (Orvieto, Castel Viscardo, Castel Giorgio) dà diritto ad una coppia di corse sulla Funicolare di Orvieto, in coincidenza con la partenza e l’arrivo della “Linea Mare”.

Prenotazione obbligatoria

La prenotazione del viaggio è obbligatoria e dovrà essere effettuata contattando la biglietteria della Funicolare di Orvieto (075.9637728) entro le 12 del giorno feriale precedente il viaggio.

I biglietti possono essere acquistati presso le biglietterie della Funicolare di Orvieto, dal conducente e su SALGO, l’app del servizio di trasporto pubblico di Busitalia in Umbria.

Clicca qui per gli orari.