Atti persecutori verso la barista, denunciato 38enne - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza di Assisi ha denunciato un 38enne per atti persecutori e falsità materiale, l’uomo è stato anche sanzionato per alcune violazioni del Codice della Strada.

Gli Agenti sono intervenuti a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, con il quale veniva segnalato un uomo molesto all’interno di un esercizio pubblico di Assisi.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno preso contatti con la vittima, dipendente dell’esercizio pubblico, la quale ha riferito che, da un po’ di tempo, era oggetto di insistenti attenzioni e molestie da parte di un avventore abituale del locale.

La donna ha raccontato ai poliziotti che il 38enne era solito inviare numerosi messaggi che manifestavano un atteggiamento possessivo e di gelosia, circostanza che le avevano provocato uno stato di ansia e paura che l’avevano indotta a bloccare il contatto dell’uomo su tutti i mezzi di comunicazione.

In alcuni episodi, sempre secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo l’avrebbe persino seguita durante gli spostamenti casa-lavoro; spaventata, aveva quindi richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Mentre erano intenti ad escutere la donna, i poliziotti hanno notato sopraggiungere – a bordo di uno scooter – il 38enne; hanno quindi deciso di sottoporlo a controllo. Dalle verifiche, è emerso che il motorino era privo di revisione, poiché scaduta, e sottoposto a fermo amministrativo; il conducente, inoltre, era sprovvisto di patente di guida, in quanto revocata, e con un documento d’identità alterato. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori e falsità materiale, oltre che sanzionato amministrativamente per le violazioni al Codice della Strada.