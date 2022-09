Atti osceni nella sala d’attesa della stazione: fermato 33enne

Sanzione per il 33enne

Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza per accertare quanto accaduto, gli agenti hanno sanzionato il 33enne per atti osceni in luogo pubblico. È stato, inoltre, sanzionato in via amministrativa ed allontanato dalla stazione ferroviaria con il provvedimento previsto dalla normativa in materia di “Daspo urbano”, con divieto di farvi ritorno per le successive 48 ore.

Quasi 200 persone identificate

Nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure”, che si è tenuta su tutto il territorio della provincia di Perugia, sono state identificate oltre 190 persone e monitorati 71 bagagli.