Atti osceni davanti a una scuola elementare, la Polizia denuncia un uomo con precedenti

Denunciato dalla Polizia per atti osceni aggravati. Il fatto accaduto davanti ad una scuola elementare all’uscita dei bambini.

La segnalazione al 113 è stata data da una passante che ha visto l’uomo, ieri intorno alle 13, davanti una scuola materna e elementare del centro storico, compiere atti osceni, proprio al momento dell’uscita dei bambini.

Immediato l’arrivo della Squadra Volante, che si trovava nei pressi, impegnata nei quotidiani servizi di pattugliamento e controllo del territorio, e che ha potuto bloccare l’uomo e portarlo in questura.

Dal controllo in banca dati, è emerso che il 48enne cittadino nigeriano, disoccupato e con un regolare permesso di soggiorno, aveva numerosi precedenti penali per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Per lui, è scattata la denuncia in stato di libertà per atti osceni aggravati.

