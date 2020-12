Ast, ratificato al Mise l’accordo “ponte” verso la cessione

Ratificato al Mise l’accordo “ponte” raggiunto tra Ast, Rsu ed organizzazioni sindacali territoriali. L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale Michele Fioroni, che ha partecipato al vertice insieme al sindaco di Terni, Leonardo Latini.

“Si tratta di un accordo importante – spiega Fioroni – che consente di traguardare il periodo necessario alla realizzazione della procedura di cessione con un livello di produzioni di 1.000.000 di tonnellate e di occupazione stabile, che garantiscono le prospettive aziendali e industriali del sito siderurgico di Terni. Le produzioni siderurgiche di acciai speciali del sito di Terni, rappresentano un assett di fondamentale importanza per lo sviluppo della città, dell’Umbria e dell’intera Nazione. Per questo la Regione – conclude Fioroni – continuerà con le istituzioni nazionali e locali nella sua opera di attento monitoraggio della procedura, al fine di garantire le migliori condizioni per la conferma dell’importanza strategica a livello Italiano del complesso industriale ternano e per l’importante tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento”.