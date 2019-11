Ast, nuovo sciopero | Sindacati denunciano “Forme di caporalato e cottimo in cambio di ferie”

Secondo quanto riferito dalla Rsu di Ast le riunioni interne di reparto hanno prodotto report produttivi incentrati sulla pura competizione tra lavoratori, i quali sarebbero indotti a gareggiare come in una “competizione di moto GP”, utilizzando metodi da “caporalato e cottimo”, in cambio di giorni di ferie, come se fossero un premio e non un diritto dei lavoratori. “Ricordiamo che per usufruire delle ferie ci sono gli istituti di legge e il CCNL che ne regolano l’utilizzo – scrivono i sindacati – Riteniamo questo fatto gravissimo e con i nostri legali stiamo verificando la possibilità di procedere alla denuncia dei responsabili tramite gli istituti previsti dalla legge, considerando questo comportamento come antisindacale. Questa pseudo gara mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori.

Le RSU di AST contestano l’indisponibilità aziendale a discutere e trattare una seria e giusta organizzazione del lavoro; rivendicano a fronte della fuoriuscita di lavoratori il ripristino degli organici tecnologici nei reparti; denunciano e condannano gli atteggiamenti repressivi e intimidatori nel reparto “punitivo” di PIX; invitano i lavoratori a non dare disponibilità allo straordinari; proclamano una iniziativa di sciopero per i reparti di PIX di 2 ore per ogni turno di lavoro con le seguenti modalità: PIX 1 – PIX 2 Giovedì 7 Novembre 2019 e servizi correlati – 1° e 2° TURNO Giornalieri, Operai, Impiegati Quadri 2 ore a fine turno – 3° TURNO dalle 22.00 alle 24.00. PIX1 – PIX2 Venerdì 8 Novembre 2019 – 2° turno 4^ Squadra dalle 20.00 alle 22.00″.

