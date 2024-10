Assorbenti gratis a scuola, l'iniziativa del Comune di Bastia - Tuttoggi.info

Assorbenti gratis per un anno a scuola, un importante passo avanti a sostegno del benessere e dell’inclusione della comunità scolastica e un segnale di accoglienza e disponibilità per il benessere di tutte le studentesse, pensando alla scuola come a una seconda casa dove chiunque possa vivere serenamente in un ambiente confortevole.

Con delibera di giunta n. 195 del 24-09-2024 è stato autorizzato il progetto presentato dall’assessorato alle farmacie comunali per la fornitura gratuita, per le necessità impellenti, di assorbenti alle alunne della scuola secondaria di 1° grado “Colomba Antonietti” di Bastia Umbra per un anno da ottobre 2024 ad ottobre 2025. La stessa ditta che garantisce la fornitura provvederà anche allo smaltimento degli stessi. La stessa ditta che garantisce la fornitura provvederà anche allo smaltimento degli stessi. Contestualmente si sta lavorando per poter garantire la stessa fornitura anche nelle scuole primarie. “Un’iniziativa che nasce dalla volontà di sensibilizzare ed essere vicini alle adolescenti in questo delicato momento della vita”, spiega l’amministrazione comunale. Per il momento si tratta di una sperimentazione e si monitorerà il servizio per capire se la scelta sarà stata gradita e funzionale e se eventualmente rinnovarla.