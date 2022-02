Associazione per la Lotta Contro il Cancro, a Narni ripartono le attività - Tuttoggi

L'Associazione per la Lotta Contro il Cancro di Narni di nuovo in campo; "come segnale di ripresa, lunedì 28 febbraio, l'Assemblea Generale".

Il direttivo dell’Associazione di Narni per la Lotta Contro il Cancro (Anlcc) ha stabilito di riprendere, anche se gradualmente, tutte le attività sospese a causa del Covid-19.

“Come primo e forte segnale di ripresa – spiega Giorgio Lucci, colonna portante dell’associazione – lunedì 28 febbraio alle ore 17.00 si terrà l’Assemblea Generale presso la sala ‘Giuseppe Bravi’ dell’Istituto Beata Lucia“. In questa occasione, inoltre, verranno presentate anche due importanti iniziative atte a divulgare informazioni. La prima riguarda una tavola rotonda intitolata “Covid due anni dopo: cosa abbiamo imparato”; la seconda tratterà il tema dell’ospedalizzazione domiciliare, argomento di notevole rilevanza, come dimostrato dai problemi legati alla pandemia.

Lucci: “Nel 2022 l’Associazione intende affrontare il problema delle persone anziane”

“Nel 2022 – continua Lucci – l’Associazione intende affrontare il problema delle persone anziane che hanno difficoltà ad utilizzare i dispositivi elettronici, che oggi possono facilitare la qualità della vita. Ormai, per mezzo di un computer, è possibile richiedere la ricetta al proprio medico o certificazioni al Comune. Molte persone anziane non sono in grado di utilizzare questo metodo. L’Associazione, pertanto, ha allestito un ufficio dove giovani studenti offrono un supporto informatico”.

“Questa operazione – conclude Lucci – ha anche un risvolto importante di integrazione generazionale, visto che mette in relazione le esigenze dell’anziano con le conoscenze del giovane”.