Assisi, trovato cadavere fuori dalla chiesa di San Damiano - Tuttoggi

Il cadavere di un uomo con un coltello conficcato nel petto è stato trovato nella zona di San Damiano, indagano i carabinieri

Tragedia nella mattinata di venerdì 5 novembre 2021 ad Assisi. Il cadavere di un uomo con un coltello conficcato nel petto è stato trovato nella zona di San Damiano.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario e non di un omicidio. Sono comunque in corso le indagini dei carabinieri guidati dal capitano Vittorio Jervolino. Allo stato comunque non ci sarebbero elementi che farebbero pensare a qualcosa di diverso dal suicidio.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)