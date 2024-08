Assisi: torna Note d'In...Chiostro, tre concerti tra arte e musica - Tuttoggi.info

Tutto pronto per l’edizione 2024 di Note d’In…Chiostro, una rassegna di concerti all’aperto, organizzata dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, che permetteranno a a cittadini e turisti di vivere tre serate indimenticabili immersi nella sinfonia della musica e dell’arte all’interno del Chiostro Sisto IV, situato nel cuore del Sacro Convento di Assisi, e nella maestosità della Chiesa superiore della Basilica di San Francesco.

Note d’In…Chiostro partirà l’8 agosto alle 21 nel Chiostro Sisto IV, ingresso dalla portineria, con Billi Brass Quintet e “A trip to the moon – Un viaggio sulla luna”; uno spettacolo dedicato alla luna per un viaggio tra musica e cinema con in scaletta la sonorizzazione live delle musiche originale di David Short durante la proiezione del cortometraggio “Le Voyage dans la Lune”, di G. Meliès (1902), ritenuto il primo film di fantascienza della storia. Il 10 agosto alle 21, nella Chiesa superiore RBS Europa Choir (BS) diretto da Rory McCleery, con musiche di Desprez, Victoria, Mouton e De Morales; a chiudere si torna nel chiostro Sixto IV, il 17 agosto alle ore 21, Le Capinere Ensemble con “Lucevan le stelle”; il gruppo proporrà musiche di Verdi, Bizet, Rota e altri.

Tutte e tre le occasioni permetteranno di ammirare il Sacro Convento da una prospettiva unica, unendo le emozioni della musica con la bellezza architettonica. “Per la ventesima volta lo stare sotto le stelle del chiostro – spiega fra Peter Hrdy, direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco – ci permette di scostarci leggermente dal tradizionale contesto della musica sacra e ci offre un momento di svago e di leggerezza: entrambe ‘aiuti’ del Buon Dio che donano ai nostri cuori e alle nostre menti un po’ di allegria, refrigerio e serenità”. Da non dimenticare il contributo di alcune corali nell’animazione delle messe: l’11 agosto alle 10.30 il Gruppo Coro di Usini (SS), mentre il 25 ad animare le celebrazioni saranno alle ore 10.30 il Coro Città di Acerenza (PZ) e alle 12 il Piccolo Coro Francesco d’Assisi di Mesagne (BR).

Per info, costi e prenotazioni ai tre concerti è possibile chiamare allo 075.8190160 o scrivere a c.musicale@sanfrancescoassisi.org. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco è consultare il sito www.corosanfrancescoassisi.org o seguire i social: Facebook – https://www.facebook.com/cappellaMusicaleAssisi – Instagram – https://www.instagram.com/assisi_cappellamusicale/ – e TikTok – https://www.tiktok.com/@cappellamus.sfrancesco/