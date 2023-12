Assisi si mobilita per La speranza oltre la guerra, raccolta fondi per la Terrasanta - Tuttoggi.info

L’amministrazione comunale di Assisi partecipa alla raccolta di fondi “La speranza oltre la guerra” lanciata dal ministro provinciale fra’ Francesco Piloni in occasione dell’inaugurazione del “Presepe sotto le stelle” a Santa Maria degli Angeli.

Nello specifico, la Provincia Serafica dei Frati Minori ha scelto di sostenere il Patriarcato Latino di Gerusalemme e con esso i cristiani palestinesi che in Cisgiordania hanno perso casa, lavoro, futuro. Secondo le stime dell’LPJ (Latin Patriarchate of Jerusalem), basate su studi e statistiche forniti da economisti e dalla Camera di Commercio e Industria di Betlemme, oltre 3.000 lavoratori impiegati nel settore turistico non sono più in grado di lavorare e sostenere le loro famiglie; a questi vanno aggiunti migliaia di lavoratori palestinesi che non possono più raggiungere i loro luoghi di lavoro a seguito del blocco completo dei punti di accesso tra i loro territori (Cisgiordania, Gerusalemme Est, Gaza) e Israele.

Per dare un segno concreto di vicinanza l’amministrazione comunale ha disposto in piazza del Comune un punto dove è possibile ammirare presepi di Betlemme realizzati in quella terra martoriata dalla guerra. Il sindaco, a nome dell’amministrazione e della città tutta, si associa nell’invito dei frati a sostenere le persone che necessitano di un aiuto quotidiano per assicurarsi medicine, cibo o altri tipi di sostegno, anche per portare la speranza di un futuro che permetta loro di continuare a vivere in Terrasanta.

Attraverso il sito web www.nataleconsanfrancesco.org è possibile contribuire ai programmi di formazione professionale con una donazione, e insieme lasciare il proprio messaggio di pace. E recandosi in piazza del Comune è possibile contribuire, sempre con una donazione, alla diffusione dei presepi di Natale che arrivano direttamente da Betlemme.