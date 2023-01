Assisi, roulotte a fuoco sul monte Subasio - Tuttoggi

Sul posto pompieri da Assisi e Perugia

Paura ma nessun danno se non alla roulotte e parzialmente all’auto per un incendio scoppiato sul monte Subasio vicino all’Eremo delle Carceri.

Erano all’incirca le 13 del 2 gennaio quando per cause in corso di accertamento è divampato un incendio in una roulotte con parziale interessamento della vettura. Sul posto sono intervenuti squadra Vigili del fuoco di Assisi con ausilio di un mezzo della sede centrale di Perugia per il supporto di acqua. Non ci sarebbero persone ferite anche se la roulotte è andata completamente distrutta e in parte le fiamme hanno coinvolto anche l’auto.