Assisi protagonista sulla tv francese: l'ex Fantaghirò Alessandra Martines in città per un documentario - Tuttoggi.info

A intercettare l'attrice e ballerina è stato il portale turistico Visit Assisi: “Una città fantastica, meravigliosa: un posto che sprigiona pace, felicità e amore”

“Una città fantastica, meravigliosa: un posto che sprigiona pace, felicità e amore”. A riversare parole di miele su Assisi è Alessandra Martines, cugina di Carla Bruni e Valeria Tedeschi, nota al grande pubblico italiano per il ruolo di Fantaghirò e come ballerina anche di Pronto Raffaella?, svariate edizioni di Fantastico e, più recentemente, di Ballando con le stelle.

Alessandra Martines è in questi giorni ad Assisi – da fine gennaio a inizio febbraio 2024 – per girare un documentario in città. I destinatari sono i ‘cugini’ francesi, che potranno vedere il programma, che racconterà le vite di San Francesco, Santa Chiara e del beato Carlo Acutis, su C8, uno dei canali appartenenti a Canal+. Le riprese si terranno principalmente ad Assisi centro, tra le due basiliche e la chiesa di Santa Maria Maggiore, il Vescovado, dove riposa il giovane beatificato nel 2020.



“Cari amici – il video che l’attrice ha concesso a Visit Assisi, portale turistico della città – ci tengo veramente a ringraziare il Comune di Assisi e questa città meravigliosa, grazie per l’accoglienza. Noi siamo qui per girare una trasmissione dedicata a San Francesco, Santa Chiara e al Beato Carlo Acutis. È veramente per me un onore e una gioia trovarmi in questo luogo, un’emozione incredibile. Questo posto che veramente sprigiona pace, felicità e soprattutto amore, amore quello vero con la A maiuscola“.