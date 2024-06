Assisi pronta a celebrare la Festa del Voto 2024: il programma delle iniziative - Tuttoggi.info

Il 22 giugno Assisi celebra la Festa del Voto 2024, per ricordare il salvataggio della città dall’assedio dei saraceni, per l’intercessione orante di Santa Chiara.



Tra le iniziative principali in programma per la Festa del Voto, alle 5,45 gli araldi con le chiarine intoneranno il “Coprifuoco”, l’Inno di Assisi, ai quattro punti cardinali, dalla Torre del Popolo in piazza del Comune; seguirà il suono a festa della campana delle Laudi e di quelle delle basiliche e delle Chiese della Città per ricordare la liberazione dall’assedio. Alle ore 6.30 è in programma la riapposizione e benedizione del restauro della “Madonna del Popolo” nell’edicola di Piazza del Comune, mentre di pomeriggio alle 17.30 nella sala della Conciliazione, la premiazione dei concorsi di infiorate e balconi fioriti.

A sera, in una città illuminata dalle fiaccole a cura dell’Ente Calendimaggio, alle 20.30 da Piazza San Rufino la partenza del corteo religioso che si unirà, sulla Piazza del Comune, a quello civile; nella basilica di Santa Chiara il saluto delle Clarisse e l’omaggio floreale del sindaco, a San Damiano l’offerta dei ceri da parte del sindaco, la celebrazione di compieta, la benedizione e l’esortazione del vescovo e il saluto del ministro provinciale dei Frati minori dell’Umbria.

Diversi anche quest’anno gli eventi collaterali alla Festa del Voto 2024, nel segno di cultura e musica: tra le iniziative da segnalare, domattina (21 giugno, ndr) alle 6 il concerto all’alba sul sagrato della Basilica di San Francesco e il 23 il concerto al tramonto a San Damiano; entrambi sono a cura della Fondazione Internazionale Assisi. Sempre al Convento di San Damiano, il 23 alle 17 l’inaugurazione della mostra fotografica “Chiara di Assisi, specchio fuori dal tempo”, di Suor Isaura Marcos, e alle 18.30 nella Sala della Conciliazione la presentazione del documentario “Assisi nel ‘900, le arti visive”.