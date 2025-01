Assisi, per la Polizia locale un anno di eventi, multe e turisti: il bilancio del 2025 - Tuttoggi.info

Il 2024 è stato un anno inteso per la Polizia locale di Assisi, impegnata a garantire sicurezza e rispetto delle norme, in una città sempre più caratterizzata da grandi eventi e da un flusso turistico in costante aumento. In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili, il comandante Antonio Gentili ha tracciato un bilancio delle attività svolte, nel corso di una cerimonia che si è svolta iri pomeriggio, nella sala della Conciliazione del palazzo comunale, presenti il vicesindaco Valter Stoppini, la presidente del Consiglio comunale Donatella Casciarri, l’assessore al sociale Massimo Paggi, rappresentanti delle Forze dell’ordine.

Per quanto riguarda l’attività della polizia stradale, sono stati 3.693 i veicoli controllati con dispositivi elettronici, finalizzati alla verifica della copertura assicurativa e al rispetto della regolarità della revisione. Per quanto riguarda le sanzioni, 9.945 quelle per violazioni al codice della strada, 4.264 per violazione dei limiti di velocità, 192 per omessa revisione, 6 per emissioni acustiche non conformi, 39 per mancata copertura assicurativa; 74 per suolo pubblico e pubblicità e 6 per circolazioni con fermo veicolo. Sempre sul fronte polizia stradale, queste le sanzioni accessorie: 10 sequestri amministrativi e 5 fermi amministrativi; 8 patenti di guida ritirate; 15 carte di circolazione ritirate; 2.090 punti di patente decurtati; 38 rimozioni forzate; 71 incidenti rilevati di cui 31 con feriti. Nell’arco del 2024, sono stati gestiti nei parcheggi ben 17.422 autobus turistici (l’anno prima 16.232), 436.129 auto e 4.211 camper.

Nell’ambito della polizia amministrativa, il bilancio è stato di 232 sanzioni per infrazioni diverse dal codice della strada, di cui 129 per reati ambientali (abbandono di rifiuti o violazioni delle norme sulla raccolta) e 80 per violazioni al regolamento di polizia urbana. Per quanto riguarda, invece, l’attività amministrativa, il resoconto parla di 261 ordinanze di circolazione stradale, 3 pratiche relative a trattamenti sanitari obbligatori, 1.097 accertamenti anagrafici, 1.000 segnalazioni a enti esterni e uffici interni, 458 concessioni di suolo pubblico e 109 fascicoli per oggetti smarriti.

Riguardo polizia giudiziaria e infortunistica stradale, la polizia locale di Assisi ha inviato 41 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica, di cui 27 per abusi edilizi, 5 per abbandono di rifiuti; 2 per lesioni personali stradali gravi o gravissime, 1 per fuga dopo sinistri stradali con feriti, 14 le indagini delegate dalla Procura della Repubblica.

Particolarmente intensa l’attività della polizia locale di Assisi, sul fronte della sicurezza dei cittadini, della gestione degli eventi e del controllo del territorio. Oltre 100 gli eventi ordinari che svoltisi nel 2024, a cui si sono aggiunte iniziative straordinarie come ad esempio il G7 Inclusione e disabilità, che si è tenuto per la prima volta ad Assisi, la Marcia della Pace, la marcia organizzata dal “Coordinamento cittadini per la pace”, il campionato di handbike e i tanti concerti estivi e natalizi che hanno richiamato migliaia di persone. Particolare impegno è stato assicurato anche nella gestione delle attività di bonifica, legate alla presenza di un ordigno bellico a Petrignano di Assisi. Nell’ambito della sicurezza pubblica e del controllo del territorio, anche quest’anno è stato monitorato il sistema di videosorveglianza urbana, che conta oltre 110 telecamere sia nel centro storico che nelle frazioni.

Tra le novità del 2024, l’assunzione lo scorso ottobre di dieci nuovi agenti, selezionati tramite un concorso pubblico bandito dall’ente. A tutti, nel corso della cerimonia, è stata consegnata una spilla con lo stemma della città. L’organico della Polizia locale di Assisi oggi è quindi composto da 32 persone, inclusi il comandante e il vice comandante. Lo scorso anno sono state, inoltre, acquistati 3 nuovi veicoli per il controllo del territorio, che fa salire a tredici i mezzi a disposizione.

“Anche nel 2024 – ha evidenziato il comandante Antonio Gentili – l’attività svolta è stata particolarmente intensa e impegnativa, per i grandi numeri legati alle presenze turistiche e ai tanti eventi che caratterizzano una città come Assisi, ma anche per l’ordinaria amministrazione nel garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio. La Polizia locale è stata ed è sempre presente, l’aumento del numero degli agenti rafforza e qualifica ancora di più il nostro lavoro”.

Il vicesindaco Valter Stoppini ha ringraziato il personale della Polizia locale “per il grande impegno e lo straordinario lavoro che, ogni giorno, svolge a servizio della nostra comunità, garantendo la sicurezza delle persone e del territorio, sempre con grande professionalità e in un rapporto di prossimità con cittadini e turisti”. “Tra il 2025 e il 2026 – ha sottolineato – ci attendono tanti nuovi eventi importanti e complessi, con un impatto forte sulla vita della città, come il Giubileo, la canonizzazione di Carlo Acutis, l’ottavo centenario del Cantico delle Creature e della morte di San Francesco, rispetto ai quali sarà strategico il ruolo della Polizia locale, che si presenta sempre più attenta e preparata alle nuove sfide, anche grazie alle nuove assunzioni recentemente effettuate”.