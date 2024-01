Assisi, la Porziuncola inaccessibile fino a febbraio: proseguono i lavori in Basilica, le foto - Tuttoggi.info

La basilica rimane comunque accessibile e sono confermate le celebrazioni

Dallo scorso 8 gennaio 2024, sono ripresi i lavori nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e fino a metà febbraio la Porziuncola – così come la zona davanti all’abside, il presbiterio e il coro – non sarà accessibile. A darne notizia i frati minori nel loro sito web; e noi di Tuttoggi.info ne ‘approfittiamo’ per pubblicare le foto scattateche il fotografo angelano Andrea Bencivenga ha concesso alla redazione.

“Tale chiusura – si legge nel sito dei frati – si è resa necessaria per l’installazione di una copertura protettiva alla Cappella e per montare il grande ponteggio interno alla cupola. Pur con grande rincrescimento tale chiusura temporanea si rende indispensabile; a motivo di ciò le celebrazioni feriali delle ore 7 e delle ore 18 si svolgeranno in Basilica davanti alla Porziuncola, mentre le celebrazioni ore 8.30 e delle ore 11 al Refettorietto. Le celebrazioni domenicali si svolgeranno regolarmente in Basilica davanti alla Porziuncola”.

Confermate le lodi al mattino e i vespri al pomeriggio, così come la recita del S. Rosario il sabato alle 21.15. Ugualmente visitabile rimane l’intero percorso del santuario e totalmente fruibile la Penitenzieria alla Sala San Pio X (Corridoio dell’Annunziata). “Chiediamo ai frequentatori, ai pellegrini e ai visitatori di avere pazienza sapendo che alla riapertura la nostra Basilica e la Porziuncola saranno ancora più belle e accresciute in termini di sicurezza”, concludono i frati.