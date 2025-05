Assisi, il trionfo di Stoppini: "Sarò al servizio di tutti" | Preferenze e ipotesi di consiglio - Tuttoggi.info

In piazza del Comune spunta il trattore blu già conosciuto con Stefania Proietti, sul palco ci sono la sindaca precedente e il suo successore, Valter Stoppini, che dopo una campagna elettorale signorile ci tiene a togliersi qualche sassolino dalle scarpe, forte dei 7.527 voti, il 51,63%, mentre quelli per Eolo Cicogna sono 7.053, pari al 48,37%.

Perché sì, “da domani (oggi, ndr) sono e sarò il sindaco di tutti come d’altronde, da ex poliziotto, sono stato sempre al servizio di tutti”, ma il sindaco ora senza ff, nella serata della vittoria (festa a Santa Maria e ad Assisi, poi la cena in un ristorante del centro) non dimentica che “il centrodestra ci ha accusato di tutto, anche di cose di cui non avevamo colpe. Ci hanno attaccato in questi ultimi dieci giorni e in due mesi ci hanno detto di tutto e non sul programma. Mi hanno rimproverato di essermi fatto vedere con Stefania Proietti, e loro andavano in giro orgogliosi con esponenti della giunta regionale che era stata bocciata dai cittadini. Ma voglio essere chiaro – ha aggiunto Valter Stoppini – qui c’è un grande rispetto istituzionale: io sarò il sindaco e Stefania Proietti la presidente della Regione, e lavoreremo per il bene di Assisi”.

Le congratulazioni di Cicogna

Fino al 2030 Stoppini indosserà la fascia tricolore, avendo battuto il candidato lanciato dal mondo dell’imprenditoria e sostenuto dal centrodestra Eolo Cicogna, ex bancario. Per lui molta amarezza (“Sono mancati i voti di Santa Maria degli Angeli e dei partiti”, la sua considerazione vera in entrambi i casi: perché a Santa Maria, dal cui salotto buono era partita la spinta a candidarsi, la differenza di voti è minima, più 200 voti per il centrodestra, ben più preoccupante è lo smottamento di Lega e Forza Italia, che in due superano di poco i mille voti). “Mi congratulo con Valter per la vittoria – ha detto ancora Cicogna, che ha chiamato personalmente lo sfidante per i complimenti di rito – mi ero candidato per proporre qualcosa di diverso nel segno della discontinuità ma è prevalsa la continuità. Sono mancati i voti dei partiti e la risposta di Santa Maria degli Angeli, mi dispiace perché in giro si sentiva qualcosa di diverso”.

Stoppini: “Risposte concrete per tutti”

“Onestamente – le parole del sindaco a caldo – non mi aspettavo questa vittoria, il centrodestra si era ricompattato e ci ha accusato anche di cose di cui non avevamo colpe. Ma da domani (oggi, ndr) sono e sarò il sindaco di tutti e ora lavoreremo per i prossimi cinque anni, pensando soprattutto all’anno e mezzo che ci resta tra Giubileo, ottocentenario e canonizzazione di Acutis. Darò risposte a tutto il territorio, ai residenti del centro storico, insieme condivideremo tutto: ci aspettano due anni importanti, saremo pronti per queste sfide, formerò una squadra competente che darà risposte a tutto il territorio. Ma vorrei ricordare che Assisi non è solo il centro e noi non lasceremo indietro nessuno: daremo risposte concrete e sicure”.

La gioia della presidente Proietti: “Felice di essere amministrata da Valter”

A festeggiare la presidente (“è la conferma della squadra che ho guidato, tranne me, e sono felice, da cittadina, di essere amministrata da Valter”), insieme a – tra gli altri – Thomas De Luca, Fabio Barcaioli, Sarah Bistocchi, Tommaso Bori, Massimiliano Presciutti e il sindaco di Bastia Erigo Pecci. “Sono ovviamente felice per questo risultato dell’amministrazione uscente che si è ripresentata compatta, tranne me, garantendo continuità che mi era stata chiesta confermando che Assisi è come un modello politico che funziona, come anche in regione, tra civismo e partiti. Siamo fieri che i cittadini ci hanno confermato che stare dalla parte degli oppressi e dei più deboli e dell’equità è stare dalla parte giusta della storia”, ancora la presidente.

La sfida per le regionali dello scorso novembre ha fatto da antipasto proprio a queste comunali: se sul finire del 2024 le sfidanti principali erano Proietti con molto centrosinistra e Tesei con molto centrodestra, in questo maggio a sostenere Cicogna c’era tutto il centrodestra con i tre partiti principali – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – sulla scheda, insieme alle due liste civiche Eolo Cicogna sindaco e Assisi al Centro – Cicogna Sindaco, per raccogliere moderati degli altri “cespugli” e di formazioni politiche varie; per Stoppini, oltre al Pd di Assisi, il patto civico composto da Assisi Domani e Assisi Civica, il listone “Progressisti per Assisi”, composto da esponenti di Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e Sinistra e sinistre varie, e la terza civica Valter Stoppini per Assisi.

Il nuovo consiglio

Per la maggioranza, entrano 10 consiglieri: gli eletti saranno 3 del Partito Democratico (1726 voti complessivi, il 18,88%), tre per la lista Valter Stoppini per Assisi (1657 voti, il 12,36%), due per Assisi Domani (1517 voti, l’11,32%), e uno a testa per Assisi civica (1008 voti, il 7,52%) e i Progressisti per Assisi (895 voti, il 6,68%). Per l’opposizione, oltre a Eolo Cicogna che entra in consiglio comunale come rappresentante di coalizione, ci sarebbero due seggi per Fratelli d’Italia (1784 voti, il 13,31%), un seggio per Eolo Cicogna sindaco (1691 voti, il 12,62%), un seggio per Assisi al Centro (1749 voti, il 13,05%) e un seggio per Eolo Cicogna sindaco (1691 voti, il 12,62%), mentre resta a bocca asciutta la Lega, appena 423 voti, pari al 3,16%.

Al momento, viste le preferenze, questo il nuovo consiglio: Paolo Lupattelli, Francesca Corazzi e Donatella Casciarri, per il Pd, mentre per Assisi Domani ci sono Veronica Cavallucci e Nico Perini, per Valter Stoppini sindaco Cristina Susta e Annalisa Rossi; Assisi Civica ottiene un seggio per Scilla Cavanna e i Progressisti per Assisi vedono eletto Adil Zaoin, laddove in un primo momento sembrava avercela fatta Alessio Mariucci. Per Eolo Cicogna, oltre allo stesso candidato sindaco, entrano in consiglio Serena Morosi e Daniele Martellini (FdI), Ivano Bocchini per Assisi al Centro, Francesco Fasulo per Forza Italia e Giancarlo Cavallucci per la civica Eolo Cicogna sindaco.

Di seguito tutte le preferenze

VALTER STOPPINI SINDACO – LE PREFERENZE

Assisi Domani: Cavallucci Veronica 617, Perini Nico 183, Gaudenzi Sonia 156, Rossi Emanuele 105, Monaco Mattia 94, Mirti Giancarlo 83, Broccatelli Luca 82, Bazzoffia Giovanni 81, Balani Erica 73, Cammarelle Roberto 63, Vallesi Andrea 51, Terzetti Maurizio 48, Nardone Rita 38, Gabbarelli Jessica 33, Greco Fabiana 33, Avoli Alberto 12;

Assisi Civica: Cavanna Scilla 316, Bastianini Luigi 123, Paggi Massimo 103, Migliosi Carlo 79, Pucci Paolo 68, Reka Elvis 65, Venarucci Benedetta 44, Mariani Della Bina Lucilla 35, Cecere Giovanna 33, Piccotti Anna Maria 17, Rossi Pasquale 13, Rossi Beatrice 6, Bellomo Valentina 2, Loporcaro Domenica 2, Compagnone Paola 0, Costantini Cristiano 0;

Partito Democratico: Lupattelli Paolo 357, Corazzi Francesca 312, Casciarri Donatella 275, Mirti Paolo 218, Totori Renzo 105, Brozzi Marta 87, Vitali Nicola 79, Turrioni Valentina 69, Vitali Paola 64, Sportolaro Cristina 41, Sabatini Manuel 33, Manzoni Damiano 19, Sforna Alessandro 12, Cretella Salvatore 10, Ciombolini Claudia 8, Leone Ciro 2;

Progressisti per Assisi: Zaoin Adil 172, Mariucci Alessio 136, Leggio Fabrizio 86, Lanfaloni Alessio Maria 82, Dionigi Chiara 81, Cesario Franco 74, Trabalza Alex 69, Mancinelli Andrea 56, Attia Malak 53, Coletti Marta 37, Pallotta Gianna 37, Caporicci Tullia 32, Franquillo Lina 25, Tofi Adriano 25, Casagrande Antonella 22, Ciafardoni Palma Bruna 21;

Valter Stoppini per Assisi: Susta Cristina 157, Rossi Annalisa 143, Bertolini Andrea 132, Bolletta Alfredo 129, Pizziconi Laura 127, Bocchini Francesco Maria 100, Panzino Sara 100, Fortini Loredana 94, Romoli Marco 93, Bastianini Daniele 62, Laloni Emanuela 57, Zerbini Giorgio 46, Del Bianco Diego 39, Pietrella Monica 33, Arditi Fedora 35, Abbati Giovanni 12.

EOLO CICOGNA SINDACO – LE PREFERENZE

Assisi al centro: Bocchini Ivano 266, Mignani Francesco 223, Marini Laura 196, Passeri Eleonora 89, Zurla Natascia 89, Piergentili Catia 80, Belli Paolobelli Carlo 72, Landrini Agnese 60, Betti Giacomo 56, Petrozzi Andrea 55, Becchetti Matteo 51, Felici Mario 33, Ciarlariello Davide 28, Tifi Laura 12, Cappannelli Ubaldo 11, Raponi Andrea 3;

Forza Italia: Fasulo Francesco 236, Pastorelli Stefano 192, Ottaviani Valeria 128, Falce Roberto 109, Pierotti Maria Andrea 56, Almaviva Walter 88, Bocchini Sonia 24, Tranquilli Giuseppe 13, Rossi Silvia 8, Franchi Leonardo 7, Bianco Salvatore Camillo 6, Casagrande Proietti Mirko 5, Pizzoni Arianna 5, Rigati Fabrizia 5, Montecchiani Daniele 2, Timpanella Deborah 0;

Eolo Cicogna Sindaco: Cavallucci Giancarlo 297, Martellini Matteo 249, Neri Alessandro 225, Massini Marylena Veronica Giuseppina 241, Pettinelli Daniela 139, Partenzi Andrea 125, Bordichini Giancarlo 106, Siliveri Maria Giovanna 92, Nottoli Marco 80, Stella Sante 79, Migliorati Jessica 77, Scilipoti Maria Chiara 43, Sacchet Edoardo 28, Affricani Giacomo 21, Memaj Dennis 17, Mazzoli Valentina 1;

Lega: Patasce Moreno 95, Ficarelli Catia 60, Coraggi Roberto 50, Giovagnoli Barbara 44, Bonamente Marco 31, Arcangeli Giovanna Catherine Agnes 22, Gasparrini Milena 19, Bocaj Sebastian 14, Balducci Marianna 7, Alpaca Elisa 6, Bianchini Marco 5, Bonifazi Cristiano 3, Bartolini Paola 1, Mattioli Sofia 1, Bianconi Mirco 0, Sotera Cristian 0;

Fratelli d’Italia: Morosi Serena 345, Martellini Daniele 298, Apostolico Stefano 275, Timi Anna Maria 198, Giommi Francesca 151, Busti Edoardo 130, Calzolari Federico 124, Menichelli Laura 85, Del Bianco Barbacucchia Maria Francesca 70, Mazzoli Graziano 66, Di Caprio Francesco 59, Monacchia Marco 36, Falcinelli Antonio 24, Becherini Vittorio 22, Chiavarini Franca 18, Iacono Claudio 12.