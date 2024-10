Assisi, il Comune assume: arrivano 10 operai e 10 agenti di polizia - Tuttoggi.info

L’amministrazione comunale di Assisi assume 10 operai e 10 agenti di polizia locale. Entro il mese di ottobre quindi sarà rafforzato l’organico di due settori nevralgici per il Comune, le nuove assunzioni sono state programmate dalla giunta che ha dato il via all’espletamento dei concorsi i cui esiti sono stati resi noti in questi giorni.

I nuovi agenti di polizia locale andranno a rinforzare il Corpo, diretto dal comandante Antonio Gentili, che ad Assisi rappresenta un settore importante per la sicurezza del territorio e per controllare la riuscita dei numerosi eventi, anche di carattere internazionale, che si svolgono in una città affollata da turisti e pellegrini. Il rafforzamento del settore manutenzioni, direttore dall’ingegnere Matteo Castigliego, è fondamentale per garantire la bellezza e il decoro del vasto territorio comunale.