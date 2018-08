Assisi, Ferragosto di lavoro per i carabinieri: in 17 nei guai tra arresti e denunce

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Ferragosto di lavoro per i carabinieri di Assisi, che hanno controllato 128 persone, di cui 30 stranieri, e 99 automezzi ma anche 10 locali pubblici. Numerose le violazioni riscontrate nel corso del servizio (in 17 sono finiti nei guai, che ha visto il massiccio impiego di militari (26) e mezzi (12) con l’ausilio anche dei militari della Squadra operativa di supporto) del 13° reggimento dei carabinieri Friuli Venezia Giulia. L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni

Due gli arresti: nei guai un cittadino della Guinea, 22enne, che nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari stava festeggiando il Ferragosto all’interno di un bar di Bastia Umbra, dopo essersi recato a Perugia e un italiano 62enne, già noto alle forze dell’ordine, al quale è stato notificato un ordine di carcerazione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo a seguito di condanna per furti avvenuti nel 2016 nella provincia toscana.

Undici le persone denunciate: si tratta di un 47enne polacco per essersi avvicinato alla abitazione della ex compagna nonostante il divieto disposto dal giudice; un 43enne bettonese per coltivazione di stupefacenti (nel giardino di casa aveva delle piantine di marijuana); due cittadini italiani per guida in stato di ubriachezza e quattro per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; un kosovaro 30enne per non aver ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale; un 21enne rumeno di Bastia Umbra per inottemperanza alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale; un nigeriano 26 enne sorpreso nei pressi della Basilica papale di Santa Maria degli Angeli intento a richiedere soldi, molestandoli, ai pellegrini e turisti presenti.

Infine, le sanzioni amministrative: un nigeriano è stato multato per più di 5.000 euro perché sorpreso ad esercitare il commercio ambulante senza la prevista licenza, mentre tre ragazzi italiani sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Perugia dopo essere stati trovati in possesso di 10 ml di metadone e circa 2 grammi di eroina.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa