Assisi e l'Umbria salutano l'Italia Boxing Team: "A Parigi promettiamo impegno, cuore e sudore" - Tuttoggi.info

Il 23 parte la spedizione da record, con 8 atlete e 3 atleti

Come da tradizione, dopo la presentazione romana, l’Italia Boxing Team si presenta anche in Umbria, ad Assisi, dove i pugili si allenano e, in alcuni casi, vivono.

Sono otto in totale i pass olimpici conquistati dagli azzurri: 5 femminili e 3 maschili, un record per la Nazionale che, per la prima volta, riesce a conquistare tutte le carte olimpiche a disposizione. La squadra sarà composta da: Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Diego Lenzi (+92 kg). A far parte dell’Official Team sono il DT Emanuele Renzini, i tecnici Riccardo D’Andrea, Gennaro Moffa, Giovanni Cavallaro e il fisioterapista delle Nazionali Fabio Morbidini. A sostegno, andranno a Parigi, anche i collaboratori Carmela Ignozza (medico delle Nazionali), i Tecnici Eugenio Agnuzzi, Massimiliano Alota e il massoterapista Pierluigi Pantini, sotto la supervisione del Segretario Generale FPI Alberto Tappa.

Con un pizzico di scaramanzia, ma consapevoli del loro valore, anche ieri nella Sala della Conciliazione ad Assisi gli azzurri dell’Italia Boxing Team non hanno promesso medaglie “ma impegno e sudore, perché – ha detto tra l’altro Testa – abbiamo messo il cuore per arrivare fino a qui e garantiremo lo stesso, se non di più, a Parigi”. “Il movimento del pugilato italiano è in crescita – ha sottolineato Mouhiidine – ci sono cinque donne qualificate, e tre uomini, rispetto allo zero di Tokyo. La boxe italiana è di altissimo livello e lo dimostreremo”.

Ieri a portare i suoi saluti, oltre al presidente FPI Flavio D’Ambrosi (“abbiamo una squadra molto forte, andremo alle Olimpiadi per dire la nostra”) anche il Questore di Perugia Fausto Lamparelli (“Una nazionale forte – il suo commento – che ci rende orgogliosi di essere italiani”), la sindaca di Assisi Stefania Proietti e l’assessore Veronica Cavallucci (“Prima che il sindaco di questa città sono la prima di questi grandi atleti. Questa è una squadra fortissima, che parte nuovamente dalla nostra Assisi. Siamo orgogliosi di loro li sosterremo affinché riportino in Italia e ad Assisi le medaglie più preziose”, il saluto della prima cittadina) e il presidente onorario FPI Franco Falcinelli, che ha ricordato come la presentazione da Assisi sia oramai un evento tradizionale e anche di buon auspicio.

Il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza ha incoraggiato gli azzurri ricordando che oramai “Per noi siete tutti umbri: l’Umbria è con voi e siete il nostro orgoglio”; parole analoghe sono arrivate dal consigliere Stefano Pastorelli. Qualche numero della boxe alle Olimpiadi: 249 atleti partecipanti provenienti da tutto il mondo, di cui 124 donne e 125 uomini, che gareggeranno per 13 titoli in palio in 13 categorie di peso: 7 maschili – Kg. 51, 57, 63.5, 71, 80, 92 e +92 – e 6 femminili – Kg. 50, 54, 57, 60, 66 e 75. Il primo gong verrà dato sul ring dell’Arena Parigi Nord, dove dal 27 luglio fino al 4 agosto si svolgeranno le fasi eliminatorie e parte delle Semifinali. Dal 6 al 10 agosto, giornata conclusiva per il Torneo della boxe, lo scenario cambierà e le Semifinali e Finali daranno spettacolo nello Stadio Roland-Garros.