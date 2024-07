Assisi, clamoroso allo stadio: i ladri entrano per svuotare la cassaforte rubata da una casa vicina - Tuttoggi.info

L'incredibile episodio una settimana fa nella zona di espansione di Assisi: a ritrovarla un cittadino il giorno dopo i fatti

Mentre la (ex) piscina e i campi da tennis, ex pure quelli, vanno sempre più in rovina in attesa di una soluzione che – sul quasi finire della seconda legislatura e in attesa di vederla involarsi alla Regione come candidata del campo largo – neanche il sindaco Stefania Proietti e la sua giunta hanno saputo trovare, lo stadio Degli Ulivi, che nel corso del 2024 ha ritrovato un po’ di gloria grazie alle imprese dell’Assisi Calcio – balza agli onori della cronaca in quanto location dello svuotamento della cassaforte post furto da una casa della zona.



L’episodio, che ha dell’incredibile (“Clamoroso al Cibali“, si direbbe quasi…), è questo – raccontano i residenti: una settimana fa i ladri hanno scardinato la cassaforte da una casa della zona di espansione di Assisi e poi, in cerca di un posto dove aprirla con tranquillità che non fosse la casa appena colpita, hanno deciso di portare l’involucro interno in una zona tranquilla. Che per la cronaca è stato proprio lo stadio Degli Ulivi, dove sono entrati probabilmente bucando la rete. Ma è estate, la gente dorme con le finestre aperte e tutti i “tonfi” dovuti ai colpi per “abbattere” l’involucro esterno e per impadronirsi dei preziosi sono stati notati dai cittadini. Che hanno allertato le forze dell’ordine, le quali una volta arrivate sul posto, non hanno trovato più i ladri e neanche la refurtiva.



La vicenda sarebbe finita qui se non fosse che il giorno dopo, una delle persone che aveva allertato i soccorsi, è andata allo stadio e ha ritrovato la cassaforte “sventrata”, e solo con i “rimasugli” del colpo, qualche foglio e gli astucci e le confezioni di orologi e gioielli. Si tratta dell’ennesimo furto in zona, almeno tre in un mese, ed è almeno il quarto colpo nel giro di poche ore: sempre una settimana fa, infatti, i ladri avevano colpito anche a Tordandrea e Santa Maria degli Angeli. La Questura ha tra l’altro risposto mettendo in atto una serie di controlli straordinari del territorio – nell’assisano e a Cannara – con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, i furti e le rapine. Gli agenti hanno effettuato controlli in quattro esercizi pubblici e, negli otto posti di blocco, identificato 149 persone e sottoposto a verifica 83 veicoli.