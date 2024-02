Assisi, cede una grata: due giovanissimi finiscono in ospedale - Tuttoggi.info

Stavano aspettando la fine di un musical teatrale in scena mercoledì sera al Lyrick di Santa Maria degli Angeli quando la grata su cui sostavano si è improvvisamente ‘aperta’ sotto i loro piedi ingoiandoli in un buco, una bocca di lupo.

Attimi di terrore quelli vissuti da due giovanissimi della zona, uno dei quali ha riportato la frattura del femore. I soccorsi per i due malcapitati – che avrebbero voluto vedere uno dei loro idoli della trasposizione teatrale di Mare Fuori firmata da Alessandro Siani basata sull’omonima e celebre serie tv Rai – sono stati celeri, visto che i pompieri e il personale del 118 erano già in zona per lo spettacolo. Sul posto anche gli agenti del commissariato di Assisi, che ora svolgeranno le indagini del caso. La zona è al momento stata transennata.