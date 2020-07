Assisi, campo in fiamme vicino l'ospedale | Foto - Tuttoggi

Campo in fiamme nelle vicinanze dell’ospedale di Assisi, qualche disagio alla circolazione, paura per il fumo, ma fortunatamente pochi danni, almeno secondo le prime informazioni.

È successo nel primo pomeriggio di giovedì 9 luglio 2020: per motivi ancora da scoprire, le sterpaglie di un campo nella zona alle porte del centro storico della città serafica hanno preso fuoco. La strada è trafficata e il campo in fiamme è stato notato da alcuni automobilisti che hanno dato l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in pochi minuti, e la polizia municipale di Assisi, per regolamentare la circolazione nella zona.