Assisi, Beerock lancia una speciale anteprima con la tribute band dei Nirvana in versione Unplugged - Tuttoggi.info

Appuntamento domenica 9 alle Tre Fontane sul Monte Subasio

In attesa della manifestazione vera e propria in programma a luglio nella frazione di Viole d’Assisi, Beerock lancia una speciale anteprima con Beerock Unplugged, il nuovo format tra rock e musica che si svolgerà in località Tre Fontane, in via S. Benedetto, domani (domenica 9, ndr) dalle 16 alle 20.

Nello specifico il programma prevede alle 17:30 il concerto acustico del trio “The Dumbs – Nirvana Tribute Band” (che, ‘ispirandosi’ all’MTV Unplugged tenutosi a New York nel 1994, riprodurranno il famoso album dal vivo dei Nirvana in acustico), alle 19 aperitivo in loco e chill e alle 20 la fine della manifestazione. Il percorso per arrivare alle Tre Fontane è parte integrante dell’esperienza: l’evento infatti non è solo musicale, “ma – dicono gli organizzatori – intende essere green e sostenibile in termini di mobilità, consumi e fruizione. Vuole favorire lo sport, il contatto con la natura, la socialità, la mobilità alternativa, la conoscenza del territorio e il turismo lento. E certo, potete portare pure i vostri cani (necessario il guinzaglio)”. Alla location si può arrivare a piedi, in e-bike o con servizio navetta – ma non in auto – seguendo le istruzioni che si trovano nella pagina Facebook dell’evento, con prenotazione obbligatoria entro oggi (sabato 8) al costo di 18 euro.