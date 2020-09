Assisi, avvio regolare nelle scuole

Tutto regolare per la riapertura delle scuole del territorio comunale di Assisi. Con afflussi scaglionati, bambini e ragazzi sono tornati negli istituti completamente allestiti e sanificati nel rispetto delle norme Covid.

Il sindaco Stefania Proietti e l’assessore alle politiche scolastiche Simone Pettirossi nel primo giorno di scuola hanno effettuato un giro nei plessi della città per verificare la regolarità delle operazioni e rivolgere di persona un saluto e un augurio di buon inizio scolastico agli studenti, ai docenti, ai dirigenti e alle famiglie.

“Con il vostro ritorno sui banchi – hanno detto il sindaco e l’assessore – comincia un percorso verso la normalità dopo mesi di didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria. Oltre 6 mila sono i nostri bambini e i nostri ragazzi che frequentano gli istituti di Assisi, in tutto 2860 risultano iscritti ai tre Istituti comprensivi e al Convitto nazionale. In questi mesi come amministrazione comunale con tutti i nostri uffici direttamente impegnati nella ripartenza – che vogliamo sentitamente ringraziare – insieme alle dirigenti scolastiche abbiamo effettuato decine di riunioni e sopralluoghi ma soprattutto abbiamo investito tutti i soldi che potevamo, oltre due milioni di euro, per recuperare spazi, allargare aule, comprare arredi al fine di garantire la riapertura nella massima sicurezza”.

“Ora per voi e per tutti – hanno aggiunto – inizia una nuova stagione che rappresenta la sfida della ripartenza. A voi studenti chiediamo grande attenzione, noi adulti dobbiamo guardare avanti, guardare alle nuove generazioni con fiducia e speranza e senza abdicare alla responsabilità di far osservare le misure di prevenzione e sicurezza”.