Assisi, assegnate le borse di studio in memoria di Tommaso Visconti - Tuttoggi.info

Sono state assegnate il 29 marzo scorso, in una Sala della Conciliazione gremita, le borse di studio intitolate all’ex assessore Tommaso Visconti, scomparso prematuramente anni fa, erogate dal Comune di Assisi per un valore complessivo di 10mila euro. Il premio è andato a 46 studenti delle scuole primarie e delle secondarie di primo e secondo grado della città, che si sono distinti non solo per il rendimento scolastico, ma anche per buone capacità di relazione, sentimenti di solidarietà, rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza democratica, impegno nell’innovazione, nel volontariato e nella conservazione dei beni culturali. La scelta degli studenti vincitori, con relativa descrizione delle motivazioni, è stata effettuata dal personale docente.

Alla cerimonia – presente anche Rosella Pampanoni Visconti, moglie del compianto assessore – sono intervenuti Paolo Mirti, assessore a scuola e formazione, Donatella Casciarri, presidente del consiglio comunale e alcuni dirigenti scolastici.

“L’Amministrazione comunale – ha sottolineato Mirti – tiene molto a questo premio intitolato a Tommaso Visconti, amministratore virtuoso prematuramente scomparso. Vengono infatti premiati bambini e bambine, ragazze e ragazzi che si sono distinti non soltanto per il rendimento scolastico, ma anche per la capacità di relazionarsi con gli altri studenti, con comportamenti ispirati al valore della solidarietà. Esempi virtuosi non solo per altri giovani, ma anche per gli adulti”.

Di seguito tutti gli studenti premiati.

Istituto comprensivo Assisi 1 e per ciechi: Bini Sveva (Scuola Primaria “Sant’Antonio”), Proietti Ringa Riccardo (Scuola Primaria “Sant’Antonio”), Budau Gabriel (Scuola Primaria Rivotorto), Rotoni Aurora (Scuola Primaria Rivotorto), Mantovani Gabriele (Scuola Secondaria di 1° grado “Frate Francesco”), Tomassini Lorenzo (Scuola Secondaria di 1° grado “Frate Francesco”), Balducci Sofia (Scuola Secondaria di 1° grado “Frate Francesco”), Casagrande Cuppoloni Alessio (Scuola Primaria per ciechi), Apostolico Michele (Scuola Secondaria 1° grado per ciechi).

Istituto comprensivo Assisi 2: Verzini Samuele (Scuola Primaria “Giovanni XXIII”), Kasa Riccardo Besim (Scuola Primaria “Giovanni XXIII”), Tipu Stefania (Scuola Primaria “Giovanni XXIII”), Paciotti Giulia (Scuola Primaria “Patrono d’Italia”), Petrosino Michael (Scuola Primaria “Patrono d’Italia”), Zguri Eni (Scuola Primaria “Patrono d’Italia”), Dionigi Angela (Scuola Primaria “A. Frondini”), Guerciolini Alessio (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”), Ranocchia Margherita (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”), Agostinelli Evelina (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”), Piccioni Diletta (Scuola Secondaria di 1° grado “Galeazzo Alessi”).

Istituto comprensivo Assisi 3: Rosatelli Vittorio (Scuola Primaria “Luigi Masi”), Balducci Lorenzo (Scuola Primaria “Luigi Masi”), Lucidi Francesco (Scuola Primaria “Don Milani”), Boccali Roviglioni Lavinia (Scuola Primaria “Don Milani”), Betti Alessio (Scuola Secondaria di 1° grado “F. Pennacchi”), Cappellin Benedetta (Scuola Secondaria di 1° grado “F. Pennacchi”), Chiorri Giordano (Scuola Secondaria di 1° grado “F. Pennacchi”).

Convitto Nazionale “Principe d Napoli”: Silo Lorenzo (Scuola Primaria Convitto Nazionale “Principe di Napoli”), Sorbelli Damiante (Scuola Primaria Convitto Nazionale “Principe di Napoli”), Chiavoni Lucio (Scuola Secondaria di 1° grado Convitto Nazionale “Principe di Napoli”), Spina Amandarita (Scuola Secondaria di 1° grado Convitto Nazionale “Principe di Napoli”), Ligi Alessandro (Scuola Secondaria di 1° grado Convitto Nazionale “Principe di Napoli”).

Liceo scientifico Convitto Nazionale “Principe di Napoli”: Bartoccetti Mattia, Anayochukwu Ayinyechi Maryangel, Stazi Maria Chiara, Punzi Sebastiano.

Assisi International School: Giammaria Anna (Primaria “Assisi Inernational School”), Arcaleni Benedetta (Secondaria di 1° grado “Assisi International School”).

Liceo Classico – Linguistico – Scienze Umane – Economico Sociale “Properzio”: Maggi Elena, Ballarani Giorgia, Carlani Viola, Cioccoloni Martina, Gaggia Federico, Branda Damiano.

Istituto “Marco Polo – Ruggiero Bonghi”: Siena Emanuele.

Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera servizi commerciali: Catria Gioia.