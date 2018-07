Assisi, aperte le iscrizioni online per i Servizi Scolastici “Mensa” e “Trasporto”

Da oggi sono aperte ad Assisi le Iscrizioni on line per i Servizi Scolastici “Mensa” e “Trasporto”. Partono con 4 giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia.

“Questo dimostra che anche le pubbliche amministrazioni possono andare “veloci” e fornire “servizi” sempre più efficienti ai cittadini.”, commenta l’assessore Pettirossi.

“Voglio ringraziare di cuore tutti i dipendenti dell’Ufficio Scuola e dell’Ufficio Innovazione, perché sono loro che hanno permesso di bruciare le tappe e superare addirittura i tempi previsti per l’attivazione di questo nuovo servizio di iscrizione on line. “

Per utilizzare questo nuovo servizio basta accedere alla home page (CLICCA QUI) del Comune e cliccare sul pulsante “Iscrizioni on line Mensa e Trasporto” (CLICCA QUI), dove si trovano tutte le indicazioni per la compilazione. Questa modalità, semplice e veloce, riduce i tempi di richiesta del servizio e può essere svolta in completa autonomia.

Per qualsiasi dubbio, comunque, da lunedì, sarà possibile contattare l’Ufficio Scuola, in orario di ufficio, per avere assistenza, se necessario, nella compilazione dell’iscrizione on line.

