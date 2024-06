Assisi ancora meta di vip: avvistato in città il regista e produttore George Lucas | Foto - Tuttoggi.info

Un regista plurinominato all’Oscar ad Assisi: George Lucas è in Umbria per il suo tradizionale periodo di vacanza, e dopo quindici anni dall’acquisto di una casa nel cuore verde d’Italia, per la prima volta arriva un “avvistamento certificato” ad Assisi.

A raccontarlo è Jean Carlos Gonzalez, fotografo e videomaker: “Ero in basilica, a San Francesco, con la compagna e la famiglia, oltre a una guardia del corpo: l’ho riconosciuto subito, sono appassionato di Star Wars e dei suoi film. Quando è arrivato sul chiostro gli ho chiesto un selfie scusandomi per il disturbo. È stata una cosa molto veloce, poi loro se ne sono andati”. Giustamente orgoglioso, Gonzalez ha pubblicato il selfie su Facebook.



Il regista sarebbe già ripartito da Assisi, probabilmente per Passignano, dove possiede una dimora “stellare”: costruita nel 16° secolo, è un ex monastero attivo come tale fino agli anni ’60, con una tenuta di 25 ettari (60 acri); acquistata nel 2009, è stata inaugurata nel 2011 e da allora ha ospitato diversi grossi nomi: Steven Spielberg, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Ron Howard e Meryl Streep