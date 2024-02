Assisi, al via da stasera gli incontri con i cittadini: varchi, ztl e strade di montagna per i primi quattro - Tuttoggi.info

Si parlerà di varchi elettronici ma anche di traffico e ztl e delle strade di montagna nel nuovo ciclo di incontri del sindaco Stefania Proietti e dell’amministrazione comunale con la cittadinanza su tematiche di attualità che riguardano il capoluogo, e in particolare il traffico in vista della regolazione automatizzata della Ztl, e le frazioni di montagna duramente colpite dall’alluvione dello scorso anno.

Il primo appuntamento si terrà questa sera, venerdì 16 febbraio alle 20.30, nella sala della Conciliazione e tratterà questioni che interessano il centro storico, in particolare quella del traffico in relazione all’installazione del sistema automatico di rilevazione degli ingressi. In questa sede gli amministratori e i tecnici del Comune, insieme al dirigente della polizia locale, ascolteranno le istanze dei cittadini e dei numerosi operatori economici che gestiscono attività nel centro storico. Martedì 20 febbraio – stesso orario e stessa location del primo – riflettori sempre puntati sul capoluogo. Nello specifico, si chiederà il contributo dei cittadini sulla valorizzazione strategica, rigenerazione e vivibilità del centro storico. Sempre sul centro storico, e in particolare su traffico e ztl, la terza iniziativa avrà luogo mercoledì 28 febbraio – sempre alle 20.30 nella Sala della Conciliazione – e l’amministrazione, coadiuvata da tecnici interni ed esterni, fornirà le risposte ai quesiti e alle istanze della cittadinanza e degli esercenti. Il fine di questi incontri è quello di ‘modellare’ il più possibile i ‘varchi’ della Ztl in modo da rendere più vivibile il centro storico, in primis per i residenti, ma senza precludere le attività economiche e di accoglienza.

Attenzione poi alle zone di montagna in particolare a quelle più colpite dall’alluvione del 2023 che ha fatto esondare il fiume Tescio: lunedì 26 febbraio alle 20.30 nell’area container di Pian della Pieve, lungo la strada regionale 444 l’incontro – al quale è stata invitata a partecipare anche la Regione Umbria – sarà dedicato alla situazione dei danni del maltempo e ai danni correlati; il Comune spiegherà inoltre come impiegherà i 2 milioni di euro stanziati per sistemare le strade di Santa Maria di Lignano, Pian della Pieve, Porziano, San Presto, Pieve San Nicolò.